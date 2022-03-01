خليل الرقيق: القاضي المتعهد بملف الياس الفخفاخ تمّت نقلته و ترقيته في وقت البحيري


Publié le Mardi 01 Mars 2022 - 19:19قراءة: 0 د, 26 ث
      
كشف الكرونيكور في إذاعة " اي اف ام" خليل الرقيق ان القاضي المتعهد بملف رئيس الحكومة الاسبق الياس الفخفاخ تمّت نقلته و ترقيته في وقت تولي نور الدين البحيري وزارة العدل في 2012.
وأضاف خليل الرقيق " هذا القاضي تدرج في الوظائف من الضمان الاجتماعي الى محكمة سوسة".
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وتابع خليل الرقيق "ملف تضارب المصالح تحول الى صراع بين القضاة الموالين للنهضة والقضاء الجديد بعد 25 جويلية مضيفا " هذا القاضي يقال انه قريب من الرئيس السابق للمجلس الاعلى للقضاء".


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