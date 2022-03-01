رئيسة الحكومة تستقبل وزير الداخلية السعودي

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تحادثت رئيسة الحكومة نجلاء رمضان بودن اليوم الثلاثاء غرّة مارس 2022 بقصر الحكومة بالقصبة مع الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، وزير الداخليّة السعودي الذي يؤدّي زيارة إلى تونس بمناسبة مشاركته في الدورة 39 لمجلس وزراء الداخلية العرب.ووفق بلاغ للقصبة, أعربت رئيسة الحكومة عن ارتياحها لما بلغته علاقات الأخوّة والتعاون العريقة والمتميّزة القائمة بين البلدين مؤكدة على ما يحدو بلادنا من إرادة ثابتة وعزم راسخ على مزيد تعزيزها في كافة المجالات والارتقاء بها إلى مستويات أرفع لما فيه خير ومصلحة شعبينا الشقيقين.من جانبه، أشاد وزير الداخلية السعودي بالعلاقات التاريخية الوثيقة بين تونس والمملكة التي تتسم بالتنسيق والتشاور المستمرّ بخصوص المسائل ذات الاهتمام المشترك والتعاون المثمر في مجالات عدّة وخاصة في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظّمة.كما جدّد وزير الداخليّة السعودي دعم المملكة العربية السعودية لبلادنا، معربا عن استعداد بلاده لمساندة تونس والوقوف إلى جانبها في مواجهة التحديات الراهنة.