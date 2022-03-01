انطلاق مرحلتي التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبتي كاتب محكمة أول و كاتب محكمة لفائدة 220 منتفعا

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تنفيذا لقراري السيدة وزيرة العدل المؤرخين في 21 فيفرى 2022 والمتعلقين بفتح مرحلتى التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبتي كاتب محكمة وكاتب محكمة أوّل، انطلقت اليوم الثلاثاء 01 مارس 2022 بالمعهد الأعلى للقضاء الدورتين التكوينيتين المذكورتين وتتعلّق الأولى بمرحلة التكوين المستمرّ للارتقاء إلى رتبة كاتب محكمة أول وتضم 140 مشاركا وتستمر لمدة أربعة أشهر، أمّا الثانية فتتعلق بمرحلة التكوين المستمرّ للارتقاء إلى رتبة كاتب محكمة وتضم 80 مشاركا وتستمر لمدة ثلاثة أشهر، موزّعين على مراكز تكوين بمختلف محاكم الاستئناف و المحاكم الابتدائية والنواحي وفروع المحكمة العقاريّة والإدارات الجهوية للعدل.و يذكر أنه علاوة على الحضور المباشر لعدد من الكتبة المنتمين لمحاكم تونس الكبرى، يتمّ تامين الدروس عبر آلية التواصل البيداغوجي عن بعد للكتبة المتواجدين بالجهات الداخلية و ذلك باعتماد منصّة التكوين عن بعد المنجزة في إطار اتفاق تعاون بين المعهد وجامعة تونس الافتراضيّة.وقد تظافرت جهود كافّة المتداخلين، من إطارات المعهد الأعلى للقضاء والسادة الرؤساء الأول لمحاكم الاستئناف والوكلاء العامون لديها ورؤساء المحاكم الابتدائية ووكلاء الجمهورية لديها وقضاة النواحي والمديرون الجهويون للعدل وإطارات وتقنيي الإعلاميّة بوزارة العدل، لاستكمال الإعداد اللوجستي اللازم لحسن سير الدروس.