نجيب الشابي يتهم رئيس الجمهورية بالإعداد لبيعة عن طريق الإستشارة الوطنية

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اتهم عضو المكتب السياسي في حركة أمل احمد نجيب الشابي رئيس الجمهورية قيس سعيد بالإعداد لبيعة عن طريق الإستشارة الوطنية.وقال خلال حوار على اذاعة شمس، اليوم الثلاثاء، إن الإستشارة ألغت كل مكونات المجتمع وهي منصة فاشلة، وفق تعبيره.هذا وشكك الشابي في طريقة المشاركة في الإستشارة ، قائلا انها "ستذهب لمبايعة وهو امر مرفوض".وطالب الشابي بالتوجه نحو الحوار حول خيارات أساسية ويتم التوجه بها للشعب والشعب يختار، حسب قوله.وفي ذات السياق، أشار الشابي إلى أن "رئيس الجمهورية كان طرفا في الأزمة ما قبل 25 جويلية وهو أحد أطرافها وأثار أنقساما في المجتمع التونسي ثم اعتمد عليه لاعلان إجراءات 25 جويلية".