انتخابات 2019: خطايا تراوحت بين 5 و40 ألف دينار ضدّ عدد من المرشحين


Publié le Mardi 01 Mars 2022 - 13:23قراءة: 0 د, 31 ث
      
أصدرت الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس سلسلة جديدة من أحكامها القضائية في حق عدد من المترشحين للانخابات الرئاسبة والتشريعية لسنة 2019 والانتخابات البلدية لسنة 2018 .

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وقضت هيئة الدائرة المذكورة بخطايا مالية ضدّ عدد من المتهمين بالجرائم الانتخابية:

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يوسف الشاهد: خطية مالية بـ 40 الف دينار
سليم الرياحي: خطية مالية بـ 40 الف دينار
الهاشمي الحامدي خطية مالية بـ 30 الف دينار.
المهدي جمعة خطية بـ 20 الف دينار.
المنصف المرزوقي خطية بـ 10 الاف دينار .
حمادي الجبالي خطية بـ 5 الاف دينار.

كما قضت هيئة المحكمة بعدم سماع الدعوى في حق كل من سعاد عبد الرحيم ومحمد النوري الصغير.

المصدر موزاييك

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