في الحقائق الأربعة... عصابة تسرق معدات شركة فسفاط قفصة لكي تباع لمصنع الفولاذ ببنزرت

عرض برنامج " الحقائق الأربعة" الذي يبث على قناة الحوار التونسي تحقيقا لعصابة مختصة في سرقة معدات تابعة لشركة فسفاط قفصة .
وبدأت عملية الإيقاع بالعصابة من خلال إيقاف سيارة تابعة لشركة فسفاط قفصة بالصدفة كانت تنقل معدات بطريقة غير شرعية لمنحها لشركة خاصة.
ووفق التحقيقات فان العصابة تستغل تراخيص إدارية وفواتير مزورة لنقل المعدات وأطنان من الحديد وبقايا محركات وبقايا آليات ثقيلة دون ان يتفطن إليهم احد.
ووفق التقديرات فان العصابة تقوم بسرقة 450 طن من المعدات والحديد كل 3 أشهر ونقلها دون علم ادارة الشركة... وبيع اطنان الحديد المسروق لمصنع الفولاذ ببنزرت.
وبدأت عملية الإيقاع بالعصابة من خلال إيقاف سيارة تابعة لشركة فسفاط قفصة بالصدفة كانت تنقل معدات بطريقة غير شرعية لمنحها لشركة خاصة.
ووفق التحقيقات فان العصابة تستغل تراخيص إدارية وفواتير مزورة لنقل المعدات وأطنان من الحديد وبقايا محركات وبقايا آليات ثقيلة دون ان يتفطن إليهم احد.
ووفق التقديرات فان العصابة تقوم بسرقة 450 طن من المعدات والحديد كل 3 أشهر ونقلها دون علم ادارة الشركة... وبيع اطنان الحديد المسروق لمصنع الفولاذ ببنزرت.
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