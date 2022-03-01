سفير الاتحاد الأوروبي: على التونسيين أن يعلموا أن الحياد بين الضحية والجلاد هو انحياز


Publié le Mardi 01 Mars 2022 - 09:38قراءة: 0 د, 39 ث
      
نشر سفير الاتحاد الأوروبي بتونس ماركوس كورنارو تغريدة على حسابه بموقع ''تويتر'' انتقد من خلالها موقف الدبلوماسية التونسية إزاء الحرب الأوكرانية الروسية.

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واعتبر سفير الاتحاد الأوروبي أن ملازمة تونس الحياد بين من أسماهما الضحية والجلاد هو انحياز.


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وكانت تونس، دعت يوم الجمعة الماضي، جميع الأطراف المعنيّة بتطورات الأحداث في أوكرانيا، إلى "العمل على تسوية أي نزاع بالطرق السلمية، وذلك من منطلق مواقفها الثابتة بضرورة تغليب منطق الحوار كأفضل السبل لفضّ النزاعات بين الدول".

وأوضحت، في بيان أصدرته وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، أنها "تتابع بانشغال التطوّر السريع للأحداث في أوكرانيا وارتفاع حدّة التوتّر في المنطقة".

كما أهابت بالمجموعة الدولية بذل قصارى الجهد لتشجيع جميع الأطراف على المفاوضات، والدفع نحو التوصّل إلى تسوية عاجلة لهذه الأزمة، بما يمكّن من حفظ أرواح المدنيين الأبرياء واستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.



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