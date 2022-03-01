رئيس الجامعة التونسية لوكالات الأسفار: السوق الروسية مهمة للوجهة السياحية التونسية

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أفاد جابر بن عطّوش رئيس الجامعة التونسية لوكالات الأسفار يوم الإثنين 28 فيفري 2022 بأن السوق الأوروبية عامة تمثل ركيزة أساسية للسياحة في تونس، ومنذ سنة 2015 إلى اليوم اكتسحت السوق الروسية مكانة كبيرة جدا في السياحة التونسية حيث استقبلت تونس عام 2019 حوالي 700 ألف سائح روسي.وأضاف جابر بن عطّوش رئيس الجامعة التونسية لوكالات الأسفار لدى مداخلته في برنامج إيكوماغ على اذاعة Express FM أن السوق الروسية وصلت ذروتها في تونس عام 2019 وأصبحت تحتل المرتبة الثانية على مستوى الأسواق الأوروبية بعد السوق الفرنسية.وأوضح أن أسواق أوروبا الشرقية مهمة جدا بالنسبة للوجهة السياحية التونسية على غرار البولونية والتشيكية والأوكرانية، ولكن لكل سوق حجمها، وأضاف أنه كان من المتوقع أن تستقبل تونس عام 2022 حوالي 30 ألف سائح أوكراني.وأشار جابر بن عطوش إلى أن الجامعة التونسية لوكالات الأسفار كانت تنتظر استقبال وفد من مهنيي السياحة الأوكرانيين خلال شهر مارس وتم تأجيلها بسبب الأحداث الأخيرة بين كييف وموسكو.وقال إن تداعيات هذه الأزمة يمكن أن تكون كبيرة على سوق أوروبا الشرقية والغربية أيضا، كما يمكن أن تكون تداعيات الأزمة ظرفية في حال انتهاء الأزمة.وأشار بن عطّوش إلى أن القطاع السياحي يمكن أن يوفر حوالي 20 بالمائة من العملة الأجنبية في تونس في حال إنجاح الموسم السياحي لهذه السنة.