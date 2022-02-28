زيادة جديدة في أسعار المحروقات

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* البنزين الرفيع الخالي من الرصاص: 2.220 مليم اللتر (أي بزيادة 65 مليم اللتر)

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* الغازوال بدون كبريت: 1.915 مليم اللتر (أي بزيادة 55 مليم اللتر)

* الغازوال العادي: 1.705 مليم اللتر (أي بزيادة 50 مليم اللتر)

* البنزين الخالي من الرصاص " الممتاز " : 2360 مليم اللتر ( أي بزيادة 110 مليم اللتر)

* الغازوال بدون كبريت " الممتاز" :2100 مليم اللتر (أي بزيادة 100 مليم اللتر)

أعلنت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة ووزارة التجارة وتنمية الصادرات، في بلاغ مشترك مساء اليوم الإثنين، أنّه في إطار برنامج تعديل أسعار المواد البترولية المعتمد ضمن ميزانية الدولة لسنة 2022، سيتم ابتداء من غرة مارس 2022 على الساعة صفر إجراء تعديل جزئي في أسعار البيع للعموم لبعض المواد البترولية كما يلي:ولا يشمل هذا التعديل أسعار قوارير غاز البترول المسال المنزلي وبترول الإنارة المنزلي.وفي متابعة لأسعار النفط الخام بالأسواق العالمية، أشار نصّ البلاغ إلى أنّه بلغ في الفترة الأخيرة مستويات قياسية بتجاوزه عتبة 100 دولار للبرميل نتيجة للأحداث المستجدة والانعكاسات المحتملة على سلامة إمدادات الطاقة بالأسواق الدولية، علما وأنّ كلّ زيادة بدولار واحد في البرميل يترتب عنها حاجيات تمويل إضافية لمنظومة المحروقات والكهرباء والغاز ب 140 مليون دينار في السنة.