نجيب الدزيري: الّي عملو رئيس الجمهورية مع التونسيين في أكرانيا ما عملتوش دول عظمى مع رعاياها


Publié le Lundi 28 Février 2022 - 21:34قراءة: 0 د, 26 ث
      
نوه الاثنين 28 فيفري، كرونيكور اذاعة اي اف ام المساند لاجراءات 25 جويلية، بموقف رئيس الجمهورية قيس سعيد والاجراءات التي تم اتخاذها لاجلاء التونسيين من أوكرانيا بعد التدخل العسكري الروسي.
واعتبر الدزيري أن قيمة رئيس الجمهورية تظهر في مثل هذه الظروف مشددا على ان موقف رئيس الجمهورية وما تم اتخاذه من اجراءات لاجلاء التونسيين من اكرانيا لم تتخذها دول عظمى لفائدة رعاياها.
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