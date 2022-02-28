نجيب الدزيري: الّي عملو رئيس الجمهورية مع التونسيين في أكرانيا ما عملتوش دول عظمى مع رعاياها

نوه الاثنين 28 فيفري، كرونيكور اذاعة اي اف ام المساند لاجراءات 25 جويلية، بموقف رئيس الجمهورية قيس سعيد والاجراءات التي تم اتخاذها لاجلاء التونسيين من أوكرانيا بعد التدخل العسكري الروسي.
واعتبر الدزيري أن قيمة رئيس الجمهورية تظهر في مثل هذه الظروف مشددا على ان موقف رئيس الجمهورية وما تم اتخاذه من اجراءات لاجلاء التونسيين من اكرانيا لم تتخذها دول عظمى لفائدة رعاياها.
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الفيديو الدقيقة: 23.28
واعتبر الدزيري أن قيمة رئيس الجمهورية تظهر في مثل هذه الظروف مشددا على ان موقف رئيس الجمهورية وما تم اتخاذه من اجراءات لاجلاء التونسيين من اكرانيا لم تتخذها دول عظمى لفائدة رعاياها.
اقرأ أيضا: معاناة تونسيون عالقون في أوكرانيا: ''سمسروا بنا..تعرضنا للعنصرية..ضربونا..والخارجية غائبة''
الفيديو الدقيقة: 23.28
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