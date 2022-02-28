سرحان الناصري: محمد عبو يفكرني بعبد الستار راجل بهيجة في الخطاب عالباب الي يكلمو يشكي بيه


Publié le Lundi 28 Février 2022 - 20:33قراءة: 0 د, 26 ث
      
انتقد رئيس حزب التحالف من اجل تونس سرحان الناصري، الأمين العام السابق لحزب النيار الديمقراطي محمد عبو معتبرا أنه من الشخصيات التي ساهمت في تدمير البلاد باعتبار انه كان طرفا في الحكم خلال فترة حكم الترويكا.

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واعتبر الناصري خلال استضافته غي برنامج الاختيار على قناة التاسعة، ان محمد عبو ورغم تاريخه النضالي المحترم اصبح اليوم شخصية تشبه شخصية عبد الستار راجل بهيجة صاحب عبارة "بالازمة الا ما نشكي بيك" مضيفا بأن عبو "شاكي بالناس لكل من بينهم الرئيس الحالي قيس سعيد.


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