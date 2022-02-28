سفير أميركي سابق: لماذا لا تظهر الحكومة التونسية الشجاعة الأخلاقية وتدين الغزو الروسي لأوكرانيا

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نشر السفير الأميركي السابق جوردان جراي تغريدة في حسابه على تويتر تسائل من خلالها عن سبب عدم ادانة تونس للغزو الروسي على أوكرانيا.وقال السفير السابق " ان الحكومة التونسية لا تظهر الشجاعة الأخلاقية وتدين الغزو الروسي لأوكرانيا".وتابع " قبل عشر سنوات من هذا الشهر وقفت حكومة تونس على الجانب الصحيح من التاريخ من خلال استضافة مؤتمر اصدقاء تونس.وتسائل " اليوم لماذا لا تظهر الشجاعة الأخلاقية وتدين الغزو الروسي لاوكرانيا".وكانت تونس، دعت يوم الجمعة الماضي، جميع الأطراف المعنيّة بتطورات الأحداث في أوكرانيا، إلى "العمل على تسوية أي نزاع بالطرق السلمية، وذلك من منطلق مواقفها الثابتة بضرورة تغليب منطق الحوار كأفضل السبل لفضّ النزاعات بين الدول".وأوضحت، في بيان أصدرته وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، أنها "تتابع بانشغال التطوّر السريع للأحداث في أوكرانيا وارتفاع حدّة التوتّر في المنطقة".كما أهابت بالمجموعة الدولية بذل قصارى الجهد لتشجيع جميع الأطراف على المفاوضات، والدفع نحو التوصّل إلى تسوية عاجلة لهذه الأزمة، بما يمكّن من حفظ أرواح المدنيين الأبرياء واستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.