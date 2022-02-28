ألفة الحامدي:" أطلب من رئيس الجمهورية أن يكتب كتابا حتى نعرف كيف يفكر"

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الطبوبي أضرّ باتحاد الشغل

نفت مؤسسة حزب "الجمهورية الثالثة" ألفة الحامدي في حوار عبر أمواج إذاعة " الديوان اف ام" قربها من حركة النهضة او انها "غواصة للحركة".وأضافت ألفة الحامدي "قولوا طيارة وإلا صاروخ، أحنا ما نغطسوش" مضيفة " لا تجمعني أية علاقة بسمية الغنوشي ابنة زعيم النهضة ولم أقابلها يوما".وقالت الفة الحامدي " ان ما قيل عن علاقتها بحركة النهضة كان بسبب بروتوكول خاص تم تنظيمه لاستقبال موكب دفن القيادية الراحلة بحركة النهضة محرزية العبيدي وهو يشمل كل من تقلد منصبا في البلاد التونسية وليس لأشخاص".وأضافت "عندما قلت إن راشد الغنوشي هو مُفكّر لأنني أعتبر أن كل من يكتب كتابا هو يُفكر، سواء إن اتفقنا معه فيما يُفكر فيه أو لم نتفق متابعة "أنا طالعت ما كتبه الغنوشي لأنني أريد أن أعرف من يحكم تونس طيلة سنوات".وقالت "أطلب من رئيس الجمهورية قيس سعيّد أن يكتب كتابا حتى نعرف كيف يفكر".و علقت ألفة الحامدي على ما قاله عنها أمين عام الاتحاد نور الدين الطبوبي سابقا بكونها "دولة داخل دولة"، قائلة " أنا أعدتُ للدولة قيمتها وأنا أتشرف بكوني دولة داخل الدولة وأنا اشتغلت بقواعد الإدارة التونسية التي تمًكّن منها أخطبوط الفشل" على حد تعبيرهاوتابعت حديثها:" أنا أعتبر أن نور الدين الطبوبي بصفته القيادية قد أضرّ بمؤسسة اتحاد الشغل منذ 2017 والدليل على ذلك تراجع حقوق العمّال بعشر مراتب في القارة الإفريقية في مقابل صعود الوزن السياسي لقيادة الاتحاد" وفق توصيفه.وتساءلت مُحدثتنا " أين ستصرف القيادة الحالية لاتحاد الشغل رصيدها السياسي؟"وأردفت الحامدي "ليس لي أي مُشكل مع اتحاد الشغل.. أنا لديًّ خطوط حمراء تتمثل في الإنتاج والقدرة التنافسية للمؤسسات والامن الغذائي وأمن المواطن والتعليم...".وتابعت تساؤلاتها " لما لا تتحدث المنظمة الشغيلة عن الاقتصاد الموازي والحال أنه قد يكون تجاوز الاقتصاد الرسمي ونحن لا نمتلك الأرقام؟ لما لا تتحدث عن ظروف العمل صلبه؟".وأردفت "الأمر الحكومي عدد 1 لسنة 2020 في حكومة هشام المشيشي هو عُرف وليس قانون".. مضيفة بأن العُرف عندما يضُر بمؤسسة لابد من تغييره" على حد قولها.