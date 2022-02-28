معاناة تونسيون عالقون في أوكرانيا: ''سمسروا بنا..تعرضنا للعنصرية..ضربونا..والخارجية غائبة''

. ..



. .

Credits FM Credits FM

لليوم الخامس على التوالي، يتواصل الغزو الروسي لأوكرانيا وسط سماع دوي انفجارات متواصل.وضع متازم أثر على عدد من التونسيين خاصة الطلبة العالقين في أوكرانيا والذين نجح البعض منهم، بعد معاناة ومحاولات متكررة، في الوصول الى الحدود مع بولونيا او رومانيا.ورحلة الهروب من الحرب وتداعياتها لم تكن سهلة، فبعد أن خيّل إليهم أنهم وجدوا طوق النجاة، وجد عدد من الطلبة التونسيين أنفسهم ضحية سمسرة وضحية اعتداءات من الجيش البولوني وسط انتقادات من قبلهم لتقصير من الخارجية التونسية، وفق تعبيرهم.المصدر شمس