البريد التونسي يدعو للمشاركة في تظاهرة « Hackathon »الذي ينظمه بالتعاون مع البنك الدولي حول موضوع الإدماج المالي والاجتماعي

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تكريسا لدوره كفاعل أساسي في مجال الإدماج المالي والاجتماعي، ينظم البريد التونسي بالشراكة مع البنك الدولي من 06 ماي 2022 إلى غاية 29 ماي 2022 تظاهرات جهوية « Hackathon » حول الإدماج المالي والاجتماعي قصد اختيار أفكار لمشاريع متجددة في هذا المجال.وستشمل هذه التظاهرة الطلبة والمجتمع المدني والمطورين في مجال البرمجيات الإعلامية والمصممين والشركات الناشئة والمنظمات غير الحكومية والمهنيين، ... وجميع المتطوعين الموهوبين الذين يمتلكون القدرة على الإجابة على المواضيع والتحديات المطروحة.تتم المشاركة بصفة مجانية في كل التظاهرات الجهوية، والتي سيقع على إثرها تنظيم دورة «Hackathon» نهائية بالحمامات للمتسابقين الفائزين على المستوى الجهوي وذلك من 24 إلى 26 جوان 2022 قصد اختيار أفضل المشاريع وتقديم الجوائز للفرق الفائزة.مع العلم وأن عملية التسجيل للمشاركة في هذه التظاهرة تنطلق بداية من يوم الجمعة 25 فيفري 2022 وتمتد إلى غاية 20 مارس 2022 على الرابط التالي : hack-inclusion.poste.tn- تاريخ آخر أجل للتسجيل: 20 مارس 2022.- الإعلان عن قائمة المسجلين الذين تم قبولهم: 25 مارس 2022.- ورشة إعلان انطلاق التظاهرة: 30 مارس 2022 بالقيروان.- 04 دورات جهوية ب 04 ولايات:- جندوبة وتشمل ولايات جندوبة وباجة وسليانة والكاف.- توزر وتشمل ولايات قايس ومدنين وتطاوين وقبلي وتوزر وقفصة.- سوسة وتشمل ولايات سوسة والمنستير والمهدية وصفاقس والقيروان وسيدي بوزيد والقصرين.- بنزرت وتشمل ولايات تونس الكبرى وزغوان ونابل وبنزرت.- دورة نهائية للمتسابقين الفائزين في الدورات الجهوية: من 24 إلى 26 مارس 2022 بالحمامات.