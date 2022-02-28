تضرر منهم دبلوماسي الماني... وزعيمهم محل 15 منشور تفتيش: عصابة المرسى في قبضة الأمن


Publié le Lundi 28 Février 2022 - 12:36قراءة: 0 د, 26 ث
      
تمكن أعوان و اطارات منطقة الامن الوطني بالمرسى وبالتنسيق مع اعوان شرطة النجدة ومركز حرس بنزرت الجنوبية من تفكيك عصابة مختصة في سرقة الدراجات النارية من بينها دراجة ثقيلة على ملك ديبلوماسي ألماني تم سرقتها من داخل منزله،وكشفت الأبحاث أن العصابة تتكون من 13 نفر تم الاحتفاظ ب9 والبقية تم التعريف بهم وادراجهم بالتفتيش... ومن بين أفراد العصابة نفر محل 15 منشور تفتيش ونفر محل 5 مناشير تفتيش ومورطين في عديد قضايا سرقات مماثلة .

...

وقد تم الاحتفاظ بهم باذن من النيابة العمومية وتحرير محضر بحث في الغرض

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