القناة الوطنية تحيي ذكرى الاسراء والمعراج ببث فيلم "عصفور سطح"!!؟

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أثارت ليلة الاحد 27 فيفري، القناة الوطنية جدلا واسعا بسبب بثها الفيلم التونسي "عصفور سطح" عوض احياء ذكرى الاسراء والمعراج على غرار عديد القنوات العربية.وعلق في هذا السياق الشيخ بشير بن حسن بالقول " في ليلة ذكرى الإسراء والمعراج تبث القناة الوطنية 1 التي يدفع معلومها كل مواطن في فاتورة الكهرباء فيلم ( عصفور سطح ) الذي هو مليء بالتفسخ الأخلاقي! البلاد يلزمها رئيس كرئيس كوريا الشمالية تو تنظاف في جمعة".من جانبه قال النائب في البرلمان المجمد راشد الخياري "ليس بعد هاته الجريمة جريمة، جماعة "الوطد" الذين عينهم "قيس سعيد" و سلمهم "القناة الوطنية- تدفعون لها من أموال ضرائبكم"، أقدموا على بث فلم الدعارة "عصفور السطح" في ليلة الإسراء و المعراج".كما علق الاعلامي مقداد الماجري قائلا " إطلاق نار......في تونس!!في ليلة الإسراء والمعراج عصابات اليسار المتمترس بقناة تونس ..وشعبها المسلم ...تطلق النار على عقيدة شعب الروهنقا بتونس...وتبث فلم "عصفور سطح" ...حاشا الرجال !!!".