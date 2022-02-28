بسيس لوزير الشباب: فرضية ضعف الانترنت وراء فشل الاستشارة غير مطروح لاننا بنفس االبنية أنجحنا مواعيد أخرى سابقة


Publié le Lundi 28 Février 2022 - 09:25 قراءة: 0 د, 42 ث
      
قال برهان بسيس في مداخلة عبر أمواج إذاعة " الديوان اف ام" اليوم الاثنين ان ما طرحه وزير الشباب والرياضة كمال دقيش بان ضعف الانترنت وراء ضعف الإقبال على الاستشارة الالكترونية غير دقيق.

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وأضاف بسيس " بنفس الانترنت نجحت مواعيد هامة مثل المشاركة في تطبيقة التلاقيح وفي الاستحقاقات الانتخابية الماضية" متابعا " ولم تطرح هذه المسالة قبل إطلاق الاستشارة".
وتابع برهان بسيس " يبدو ان نظرية المؤامرات ثم ضعف الانترنت سيكون مبررا لفشل الاستشارة الالكترونية التي لم يخطط لها بشكل جيد".

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وكان وزير الشباب والرياضة كمال دقيش، أفاد على هامش زيارته الى ولاية الكاف يوم الجمعة الماضي، ان المواطن التونسي بالداخل والخارج وجد بعض الإشكاليات في الاستشارة الوطنية أهمها غياب التغطية بالإنترنت.
كما أكد كمال دقيش إن الحكومة تأمل أن يرتفع عدد المشاركين في هذه الاستشارة من اليوم إلى حدود 20مارس المقبل.



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