ناجي جلول: من يريد حل النهضة فعليه بصندوق الانتخابات او بالقضاء


Publié le Lundi 28 Février 2022 - 07:09 قراءة: 0 د, 24 ث
      
استنكر رئيس حزب الائتلاف الوطني التونسي ناجي جلول يوم الاحد 27 فيفري 2022 ما اعتبرها "شيطنة" تتعرض لها حركة النهضة رغم الأخطاء التي ارتكبتها الحركة في الـ10 سنوات الماضية، وفق تعبيره

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وقال ناجي جلول على هامش اجتماع للحزب بولاية صفاقس يوم الاحد، "ان من يريد حل حركة النهضة فعليه بصندوق الانتخابات أو بالقضاء، و لكن بالفايسبوك فلا يمكن حل أي حزب"، وفق قوله

وأضاف ناجي جلول "من الخطر ان يطالب بعضهم بعزل الرئيس قيس سعيد، كما هو الشأن بخصوص حل حركة النهضة"

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