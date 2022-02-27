النهضة تتضامن مع عبد الرزاق الكيلاني

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عبرت حركة النهضة عن تضامنها المطلق مع العميد السابق للمحامين عبد الرزاق الكيلاني، وجددت موقفها الرافض لتطويع القضاء ولإحالة المدنيين على المحاكم العسكرية والزج بالقضاء العسكري في قضايا سياسية.وانتقدت النهضة في بلاغ لها أصدرته مساء اليوم الأحد 27 فيفري 2022، إحالة الكيلاني على القضاء العسكري من أجل "تهم لها علاقة بمباشرته لمهنة المحاماة تمثلت في رفضه لاختطاف نائب الشعب نور الدين البحيري واحتجازه قسريا دون أي سند قانوني أو قضائي"، وفق نص البيان.واعتبرت الحركة هذا الإجراء خرقا للضمانات الممنوحة للمحامي وفقا للدستور والمواثيق الدولية ولمرسوم المحاماة والتي تؤكد جميعها على تمتيع المحامي بالضمانات التي تكفل حمايته وتمكنّه من أداء مهامه.ونددت النهضة بما وصفته بالسياسات الرامية إلى ترهيب المعارضين للإنقلاب وتكميم أفواههم.وقالت إنها تهيب بالأحرار كل من موقعه التصدي لهذا الاستبداد الزاحف على مكاسب تونس في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية الاجتماعية حسب ما ورد في البلاغ.