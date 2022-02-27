الجامعة التونسية لكرة الطاولة تحتفي بقدمائها وتعلن عن تنظيم الدورة الدولية للرواد والقدماء

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انتظمت اليوم الاحد 27 فيفري 2022 بقاعة كرة الطاولة بحي الشباب بالمنزه الدورة الخامسة لقدماء اللاعبين بحضور ثلة من قدماء العناصر.وكانت الدورة فرصة للقاء ولمّ شمل عائلة كرة الطاولة التونسية في أجواء طيبة ومفعمة بالذكريات بحضور أجيال من العناصر التي صنعت أمجاد الكرة الصغيرة في بلادنا على غرار محمود دغمان، الطاهر وداي، صالح قريدة، فتحي شعيرات، شكري بن يشرط، سمير دغمان، نبيل بن يشرط، جمال الشريف، هشام بالسرور، شريفة الشريف، فائزة بن عيسى، دلندة المشيشي، سلوى حسني لاغة.واغتنم رئيس الجامعة لطفي قرفال اللقاء ليعلن عن قبول ملف تونس لاحتضان الدورة الدولية للرواد والقدماء في شهر نوفمبر القادم، وذلك بحضور نائب رئيس الجامعة ورئيس لجنة الرواد فوزي ملاك.وكان اللقاء فرصة ايضا لحث رواد تنس الطاولة على المشاركة في الدورات الدولية التي تنتظم تحت راية الإتحاد الدولي لكرة الطاولة.