الاستشارة الوطنية.. موسي تتقدّم بشكاية في إهدار المال العام والتدليس

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Credits FM

قالت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، اليوم الأحد، في تصريح لاذاعة موزاييك إنّ حزبها سيحرص مع السلط الأمنية المعنية على مباشرة الأبحاث في ما سمته "جريمتي إهدار المال العام والتدليس وذلك في علاقة بالاستشارة الوطنية.واعتبرت عبير موسي أنّ الاستشارة الوطنية فيها تدليس، قائلة: "لقد وثقنا ذلك بمحاضر عدل منفّذ".وكانت عبير موسي قد اعتبرت في وقت سابق، أنّ الاستشارة الإلكترونية التي أطلقها رئيس الجمهورية قيس سعيّد تكرّس البيعة وفق تعبيرها، مضيفة أنّ الأمر الرئاسي عدد 117 الصادر بعد الإجراءات الاستثنائية في 25 جويلية 2021 غير قانوني وأدخل تونس لدولة الخلافة، على حد قولها.