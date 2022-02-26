مجدي الكرباعي: تونس مطالبة بدفع 26 ألف أورو عن كل يوم قضّته النفايات الإيطاليّة في ميناء سوسة

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كشف النائب بالتيار الديمقراطي مجدي الكرباعي في مداخلة على قناة التاسعة إنّ "كلفة فترة بقاء النفايات الإيطالية بميناء سوسة منذ شهر جويلية 2020 إلى غاية هذا الشهر ستكون على عاتق الدولة التونسية"وأضاف ان كلفة بقاء النفايات ليوم واحد بالميناء بـ26 ألف أورو مشيرا لوجود معلومات عن إبرام اتفاق بين تونس وإيطاليا يشمل الهجرة غير النظامية نحو السواحل الأوروبية كمقابل لإرجاع هذها النفايات.وأكد أنّ عددا من النواب الإيطاليين سيسائلون وزير الخارجية لويجي دي مايو بخصوص هذه المسألة.وكانت الشركة الايطالية "فيلوبو ريزورز امبيانتالي" صدرت في سنة 2020، وبشكل غير قانوني 282 حاوية من النفايات البلدية المختلطة إلى تونس بدعوى كاذبة مفادها أن النفايات تمت معالجتها وسيتم إعادة رسكلتها وهي في الواقع، نفايات بلدية مختلطة، تصعب عملية اعادة رسكلتها.وانطلق منذ نوفمبر 2020 مسار قضائي انتهى بتاييد دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة يوم الثلاثاء 11 جانفي 2022 قرار ختم البحث الذي أصدره قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1 المتعلق بقضية النفايات الإيطالية ومددت بطاقات إيداع بالسجن في حق 6 متهمين من بينهم وزير البيئة والشؤون المحلية المقال كما رفضت مطالب رفع تحجير السفر على الأشخاص المحالين بحالة سراحوتجدر الإشارة إلى أن مجموع المتهمين الذين تم الاستماع اليهم لدى قاضي التحقيق الابتدائي في قضية النفايات الايطاية بلغ 26 متهما منهم 6 في حالة إيقاف و19 في حالة سراح ومتهم واحد في حالة فرار وهو صاحب الشركة الموردة للنفايات الذي صدرت في شأنه بطاقة جلب وطنية ودولية.