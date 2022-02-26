النهضة تستنكر بطء السلطات التونسية في إجلاء التونسيين العالقين بأوكرانيا

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أوضحت حركة النهضة، اليوم السبت، أنها تتابع بقلق كبير تداعيات الحرب التي اندلعت بسبب التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا، على أوضاع أبناء الجالية التونسية المقيمين بها.واتستنكرت الحركة تأخر بطء السلطات التونسية في اتخاذ الاستعدادات والإجراءات الضرورية لإجلاء التونسيين بالرغم من تواتر مؤشرات اندلاع الحرب منذ أسابيع ،داعيةً السلطة القائمة إلى تحمل مسؤوليتها في التعجيل بالتدارك واتخاذ مايلزم من الإجراءات لحماية التونسيين وتسهيل عودتهم إلى أرض الوطن.كما عبرت الحركة عن تعاطفها وتضامنها التام مع أبناءنا العالقين بأوكرانيا وعائلاتهم وتتمنى لهم العودة في أقرب الآجال.