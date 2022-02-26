عيسى حراث: فتحي الهداوي ديما يكذب عليا ..وماذا بيه ان نبطل التمثيل

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هاجم الممثل التونسي عيسى حراث في حوار على قناة تونسنا زميله الممثل فتحي الهداوي قائلا ان علاقته به ليست وثيقة.وكشف عيسى حراث أن الهداوي وعده بمساعدته على الاحتراف خارج تونس والمشاركة في مسلسلات سورية لكن لم يحدث ذلك.واتهم عيسى حراث الهداوي بمحاولة التشويش عليه أثناء القيام بعدد من الادوار مضيفا " هو يريد مني اعتزال التمثيل".