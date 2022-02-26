أريانة: حجز 500 ألف د مجهولة المصدر

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تمكن أعوان مركز الأمن الوطني بأريانة الشمالية أمس من حجز مبلغ 500 ألف د بمنزل أحد الأنفار بجهة النخيلات .وكشفت الأبحاث أن مدخول النشاط المهني للمعني بالأمر غير مطابق للمبلغ الذي يتحوز عليه .وباستشارة ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بأريانة أذنت بالاحتفاظ به وتكليف الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بالقرجاني بمواصلة الأبحاث في القضية.