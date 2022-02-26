أريانة: حجز 500 ألف د مجهولة المصدر

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Publié le Samedi 26 Février 2022 - 11:45 قراءة: 0 د, 17 ث
      
تمكن أعوان مركز الأمن الوطني بأريانة الشمالية أمس من حجز مبلغ 500 ألف د بمنزل أحد الأنفار بجهة النخيلات .

...

وكشفت الأبحاث أن مدخول النشاط المهني للمعني بالأمر غير مطابق للمبلغ الذي يتحوز عليه .

وباستشارة ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بأريانة أذنت بالاحتفاظ به وتكليف الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بالقرجاني بمواصلة الأبحاث في القضية.

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