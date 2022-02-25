وزارة العدل تنشر منشور تفسيري لاحكام تطبيق مرسوم العفو العام في جريمة الشيك دون رصيد


Publié le Vendredi 25 Février 2022 - 22:38 قراءة: 0 د, 11 ث
      
نشرت وزارة العدل مساء الجمعة منشور عدد 2022/1 بتاريخ 25 فيفري 2022 حول تطبيق أحكام المرسوم عدد 10 لسنة 2022 المؤرخ في 10 فيفري 2022 المتعلق بالعفو العام في جريمة اصدار شيك دون رصيد.

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