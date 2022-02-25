نشرت وزارة العدل مساء الجمعة منشور عدد 2022/1 بتاريخ 25 فيفري 2022 حول تطبيق أحكام المرسوم عدد 10 لسنة 2022 المؤرخ في 10 فيفري 2022 المتعلق بالعفو العام في جريمة اصدار شيك دون رصيد.
وزارة العدل تنشر منشور تفسيري لاحكام تطبيق مرسوم العفو العام في جريمة الشيك دون رصيد
2.15% (221404 participants des 16+)
En continu
| | | | |
الجمعة 25 فيفري 2022 | 24 رجب 1443
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:38
|18:12
|15:41
|12:39
|06:56
|05:29
|
13°
|18°
|% 76
|:الرطــوبة
|تونــس
|9°
|
2.06 كم/س
|:الــرياح
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|18°-9
|17°-10
|14°-6
|14°-8
|16°-6
- Avoirs en devises
23642,0
(25 fev)
- Jours d'importation
132
- 1 € = 3,25426 DT 1$ =2,90702 DT
- Solde Compte du Trésor (25 fev) 1019,7 MDT
الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة
(2 135 192) كورونا: تسجيل 8 حالات وفاة و1969
( 63 784) بعد أن كان من المنتظر أن يستضيف ال
( 44 652) سمير الوافي: نتعرض لضغوط كبيرة لم
( 41 247) في تصريح لافت عبد اللطيف المكي يفج
( 31 966) الديوان الملكي المغربي يؤكد وفاة ا
( 30 100) القاضي بشير العكرمي: انطلقت حملات
( 28 578) وزير الخارجية عثمان الجرندي... ي
( 27 009) محاكمة سيف الدين مخلوف... وهيئة ا
( 26 568) معز التومي "أشفق على صلاح مصباح وأ
( 25 450) الجرائم الانتخابية: الحكم على راشد
( 21 781) شهرزاد عكاشة لخليفة الشيباني: ماد
( 21 081) الرئاسة الأوكرانية تعلن سيطرة ال
( 19 309) بينهم 5 رؤساء دول وحكومات: تفاصيل
( 19 161) القضاء يصدر حكمه على النائبة الساب
( 19 092) رفض دعوى استعجالية رفعها بوزاخر ضد
( 19 062) قضايا الجرائم الانتخابية ... هذا م
( 18 626) سعيد يعلن حل المجلس الأعلى للقضاء
( 18 548) أحد المتهمين في ملف الهجوم الإرهاب
( 18 239) يحظر الإضراب وتعطيل سير العمل بالم
( 18 066) قائمة محدثة بأكثر الدول تضررا في ا
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 241758