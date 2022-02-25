فرنسا تمنح بشرى بلحاج حميدة وسام الجمهورية الشرفي

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سلّم سفير فرنسا بتونس أندريه باران، اليوم الجمعة 25 فيفري 2022، وسام الجمهورية الفرنسية الشرفي "Chevalier de la Légion d’Honneur" للناشطة السياسية والمحامية بشرى بلحاج حميدة.وجاء في بلاغ للسفارة الفرنسية بتونس: "بشرى بلحاج حميدة محامية وناشطة في مجال الحقوق والحريات الفردية وحقوق المرأة، نائبة، داعمة لقانون 2017 للقضاء على العنف ضدّ المرأة، رئيسة سابقة للجنة الحريات الفردية و المساواة، بشرى بلحاج حميدة تمثل مميزات المرأة التونسية، ذكية وحرة وملتزمة وشجاعة".