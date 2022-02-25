فرنسا تمنح بشرى بلحاج حميدة وسام الجمهورية الشرفي


Publié le Vendredi 25 Février 2022 - 22:24 قراءة: 0 د, 22 ث
      
سلّم سفير فرنسا بتونس أندريه باران، اليوم الجمعة 25 فيفري 2022، وسام الجمهورية الفرنسية الشرفي "Chevalier de la Légion d’Honneur" للناشطة السياسية والمحامية بشرى بلحاج حميدة.

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وجاء في بلاغ للسفارة الفرنسية بتونس: "بشرى بلحاج حميدة محامية وناشطة في مجال الحقوق والحريات الفردية وحقوق المرأة، نائبة، داعمة لقانون 2017 للقضاء على العنف ضدّ المرأة، رئيسة سابقة للجنة الحريات الفردية و المساواة، بشرى بلحاج حميدة تمثل مميزات المرأة التونسية، ذكية وحرة وملتزمة وشجاعة".



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