بعد اعلان محكمة جندوبة ايقاف المشرف على صفحة "سيب صالح"، الصفحة تنفي علاقتها بالموقوف وتدعو الي اخلاء سبيل المواطن الذي تم ايقافه


Publié le Vendredi 25 Février 2022 - 22:16 قراءة: 0 د, 41 ث
      

نفت الجمعة 25 فيفري، صفحة سيب صالح على موقع الفايسبوك علاقة المواطن الذي تم ايقافه في جندوبة بالصفحة معتبرة ان اتهام الموقوف بادارة صفحة تهمة ملفقة.
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واتهمت الصفحة المذكورة القضاء بالفساد وتلفيق التهم وحشر المواطنين في السجون دون وجه حق ووجهت اصابع الاتهام رأسا لرئيسة المحكمة الابتدائية بجندوبة ووصفتها بالاخوانية داعية الي اعفائها.

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كما دعت الصفحة اهالي جندوبة الي التحرك ومحاصرة المحكمة الي حين اخلاء سبيل المواطن الذي تم ايقافه.

تجدر الاشارة الي ان الصفحة المذكورة من ابرز الصفحات المساندة لمسار 25 جويلية وشنت في الاونة الاخيرة حملة ضد القضاة وأيضا ضد الشخصيات التي تعبر عن معارضتها لرئيس الجمهورية.

يذكر أن الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بجندوبة أعلن الجمعة عن ايقاف مواطن بتهمة الاساءة للغير ونسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي اثر شكاية تقدم بها أحد قضاة التحقيق بعد ان اتهمته الصفحة بالفساد.



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