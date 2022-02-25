مرصد رقابة يتهم شركة شحن جوي بالاستقواء بشقيق رئيس الجمهورية لخرق القانون ويوجه محاضر تنبيه لرئيسة الحكومة ووزير النقل

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أعلن الجمعة 25 فيفري، مرصد رقابة أنه وجه محاضر تنبيه لرئيسة الحكومة ووزير النقل والمديرة العامة للديوانة والمتصرف المفوض بديوان الطيران المدني على خلفية جملة من الخروقات للقانون والاضرار بمصالح ديوان الموانئ والمطارات من طرف شركة الشحن الجوي express air cargo.واتهم مرصد رقابة الشركة المذكورة بالاستقواء بمحاميها شقيق رئيس الجمهورية نوفل سعيد لخرق القانون والحصول على امتيازات غير قانونية.