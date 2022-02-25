مرصد رقابة يتهم شركة شحن جوي بالاستقواء بشقيق رئيس الجمهورية لخرق القانون ويوجه محاضر تنبيه لرئيسة الحكومة ووزير النقل


Publié le Vendredi 25 Février 2022 - 21:31 قراءة: 0 د, 18 ث
      
أعلن الجمعة 25 فيفري، مرصد رقابة أنه وجه محاضر تنبيه لرئيسة الحكومة ووزير النقل والمديرة العامة للديوانة والمتصرف المفوض بديوان الطيران المدني على خلفية جملة من الخروقات للقانون والاضرار بمصالح ديوان الموانئ والمطارات من طرف شركة الشحن الجوي express air cargo.
واتهم مرصد رقابة الشركة المذكورة بالاستقواء بمحاميها شقيق رئيس الجمهورية نوفل سعيد لخرق القانون والحصول على امتيازات غير قانونية.
...




Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 241754



  2.15% (221404 participants des 16+)

En continu

Toutes les news
| | | | |

الجمعة 25 فيفري 2022 | 24 رجب 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:38 18:12 15:41 12:39 06:56 05:29
Babnet
13°
 Babnet18° Babnet % 76 :الرطــوبة
تونــس Babnet
2.57 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
18°-917°-1014°-614°-816°-6
  • Avoirs en devises
    23642,0

  • (25 fev)
  • Jours d'importation
    132
  •              1 € = 3,25426 DT        1$ =2,90702 DT
  • Solde Compte du Trésor   (25 fev)   1019,7 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


   