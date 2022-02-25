أيام مفتوحة للتلقيح المكثف بمقرات المحاكم والمؤسسات السجنية خلال الفترة الممتدة من 28 فيفري إلى 02 مارس 2022

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في إطار دعم المجهود الوطني للتوقي ومجابهة فيروس "كورونا"، وبغاية مزيد الانخراط في الحملة الوطنية للتلقيح و دعمها، تنظم وزارة العدل بالاشتراك مع وزارة الصحة أياما مفتوحة للتلقيح المكثف ضد فيروس كورونا خلال الفترة الممتدة من 28 فيفري إلى 02 مارس 2022، وذلك بمختلف مقرات المحاكم الابتدائية وبعض محاكم النواحي والمؤسسات السجنية على كامل تراب الجمهورية التونسية، وذلك لفائدة الإطار القضائي والإداري وكافة مكونات الأسرة القضائية الموسعة و كذلك إطارات وأعوان الهيئة العامة للسجون و الإصلاح والمودعين بالمؤسسات السجنية والزوار وعموم المواطنين،وتُذكّر وزارة العدل بضرورة استكمال التلاقيح اللازمة ضد فيروس كورونا و الحصول على جواز التلقيح، حتى يتسنّى الاستظهار به طبقا لما هو منصوص عليه في المرسوم عدد 01 لسنة 2021 المؤرخ في 22 أكتوبر 2021 المتعلق بجواز التلقيح الخاص بفيروس "سارس كوف-2" ،مع التأكيد على أن المحافظة على تحسن المؤشرات الوبائية الخاصة بكوفيد 19 بالبلاد التونسية تقتضي ضرورة التقيّد بإجراءات الوقاية الأساسية من ارتداء الكمامة وتهوئة الفضاءات المغلقة، متمنية للجميع دوام الصحة والسلامة.