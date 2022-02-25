السجن لكاهية مدير بمطار قرطاج... عُثر بحوزته على 500 غرام 'هيروين'


Publié le Vendredi 25 Février 2022 - 19:20 قراءة: 0 د, 31 ث
      
علمت اذاعة موزاييك أنّ قاضي التحقيق الأوّل بالمكتب 11 بالمحكمة الابتدائية بتونس، أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حقّ كاهية مدير بمطار تونس قرطاج الدولي، تمّ ضبطه بالمطار بحوزته أكثر من 500 غرام من مادّة "الهيروين".

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وتفيد الأبحاث المجراة أنّ المتهم، وهو كهل خمسيني وإطار برتبة كاهية مدير بإحدى الشركات العاملة بمطار تونس قرطاج الدولي، سافر مؤخرا إلى دولة أوروبية وعاد إلى تونس، مساء الثلاثاء الماضي، عبر المطار وعند إخضاعه من طرف أعوان الديوانة عثروا بحوزته على أكثر من 500 غرام من مخدر "الهيروين"، حيث اعترف بجلبها من الدولة الأوروبية.

وقد أذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ به لمواصلة الأبحاث معه من طرف أعوان الادارة الفرعية لمكافحة المخدرات.
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موزاييك

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