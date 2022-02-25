بعد تضامنه مع تلميذة أوكرانية: إيقاف مدير معهد بسوسة عن العمل

أفادت اذاعة موزاييك أنه تم إيقاف مدير المعهد الثانوي طاهر صفر بسوسة، عن العمل تحفظيا، وذلك على خلفية نشر صورة له منذ أيام على الموقع الرسمي للمؤسسة التربوية رفقة تلميذة تحمل جنسية مزدوجة تونسية أوكرانية، أرفقها بتدوينة عبر من خلالها عن تضامنه معها إثر بداية تصاعد التوتر على الحدود الروسية الأوكرانية.
ووفق نفس المصدر, تم تعطيل خاصية التعليق على الصورة المنشورة على موقع المعهد بالفيسبوك بعد أن لاقت سيلا من التعليقات الساخرة كما تم حذف نص المساندة والإبقاء على الصورة فقط.
وقال مصدر اذاعة موزاييك, إنه تم تكليف الناظر لتسيير المؤسسة التربوية .
.يشار إلى أن القوات الروسية شنت أمس هجوما على أوكرانيا إستهدف مدنا وأهداف عسكرية مخلفة خسائر كبرى.
ووفق نفس المصدر, تم تعطيل خاصية التعليق على الصورة المنشورة على موقع المعهد بالفيسبوك بعد أن لاقت سيلا من التعليقات الساخرة كما تم حذف نص المساندة والإبقاء على الصورة فقط.
وقال مصدر اذاعة موزاييك, إنه تم تكليف الناظر لتسيير المؤسسة التربوية .
.يشار إلى أن القوات الروسية شنت أمس هجوما على أوكرانيا إستهدف مدنا وأهداف عسكرية مخلفة خسائر كبرى.
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