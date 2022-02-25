وزير الصحة: الحكومة ستوجه طائرة لرومانيا لإجلاء عدد من التونسيين العالقين في اوكرانيا

أعلن وزير الصحة علي مرابط، اليوم الجمعة، ان الحكومة ستوجه طائرة لرومانيا لإجلاء عدد من التونسيين العالقين في اوكرانيا ممن يريدون العودة لتونس.
وقال الوزير في تصريح لاذاعة شمس آف آم إنه تم إتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص من يريدون العودة من التونسيين العالقين في أوكرنيا.
ويشار إلى أن القوات العسكرية الروسية تشن هجمات على اوكرانيا منذ صباح الأمس الخميس.
يذكر أن الطالب التونسي باوكرانيا رائد الديماسي، أطلق نداء استغاثة في ربط مباشر من أوديسا باوكرانيا اليوم الجمعة.
وقال الديماسي في نداء عبر اذاعة شمس , انه رفقة 30 تونسيا سيتوجهون بعد حوالي نصف ساعة نحو مالدوفا ومنها الى رومانيا، عبر حافلة غير مؤمنة وفرها المركز الإسلامي باوديسا، ووسط قصف متواصل.
وطالب الديماسي الدبلوماسية التونسية بمالدوفا بالتحرك وتنظيم عملية اجلاء من رومانيا. واشار الديماسي الى ان العديد من افراد الجالية التونسية باوكرانيا فقدوا الاتصال بعائلاتهم.
وانتقد الديماسي ما وصفه بالشلل الدبلوماسي التونسي قائلا ان الجهات الرسمية طلبت منهم الانتظار.. فتابع الديماسي 'نستناو حتى نموتو'.
وقال الوزير في تصريح لاذاعة شمس آف آم إنه تم إتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص من يريدون العودة من التونسيين العالقين في أوكرنيا.
ويشار إلى أن القوات العسكرية الروسية تشن هجمات على اوكرانيا منذ صباح الأمس الخميس.
يذكر أن الطالب التونسي باوكرانيا رائد الديماسي، أطلق نداء استغاثة في ربط مباشر من أوديسا باوكرانيا اليوم الجمعة.
وقال الديماسي في نداء عبر اذاعة شمس , انه رفقة 30 تونسيا سيتوجهون بعد حوالي نصف ساعة نحو مالدوفا ومنها الى رومانيا، عبر حافلة غير مؤمنة وفرها المركز الإسلامي باوديسا، ووسط قصف متواصل.
وطالب الديماسي الدبلوماسية التونسية بمالدوفا بالتحرك وتنظيم عملية اجلاء من رومانيا. واشار الديماسي الى ان العديد من افراد الجالية التونسية باوكرانيا فقدوا الاتصال بعائلاتهم.
وانتقد الديماسي ما وصفه بالشلل الدبلوماسي التونسي قائلا ان الجهات الرسمية طلبت منهم الانتظار.. فتابع الديماسي 'نستناو حتى نموتو'.
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