تحت القصف ... رائد ديماسي تونسي... يتحدّث عن معانات الطلاب في أوكرانيا

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أطلق الطالب التونسي باوكرانيا رائد الديماسي، نداء استغاثة ثان في ربط مباشر من أوديسا باوكرانيا اليوم الجمعة.وقال الديماسي في نداء عبر اذاعة شمس , انه رفقة 30 تونسيا سيتوجهون بعد حوالي نصف ساعة نحو مالدوفا ومنها الى رومانيا، عبر حافلة غير مؤمنة وفرها المركز الإسلامي باوديسا، ووسط قصف متواصل.وطالب الديماسي الدبلوماسية التونسية بمالدوفا بالتحرك وتنظيم عملية اجلاء من رومانيا. واشار الديماسي الى ان العديد من افراد الجالية التونسية باوكرانيا فقدوا الاتصال بعائلاتهم.وانتقد الديماسي ما وصفه بالشلل الدبلوماسي التونسي قائلا ان الجهات الرسمية طلبت منهم الانتظار.. فتابع الديماسي 'نستناو حتى نموتو'.وتحدث الديماسي عن الوضع في مدينة اوديسا مؤكدا ان قصفا مرتقبا على المدينة في الساعات القليلة المقبلة، مؤكدا حالة الهلع والخوف التي يعيشها التونسيون .وشنت روسيا هجوما برا وجوا وبحرا، الخميس، وذلك بعد إعلان الرئيس فلاديمير بوتن عن عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.وفرّ ما يقدر بنحو 100 ألف شخص بينما هزت الانفجارات وإطلاق النار المدن الرئيسية الأوكرانية، ووردت أنباء عن مقتل العشرات.وأفادت وسائل إعلام أوكرانية، الجمعة، بتجدد القصف الروسي لمدرج مطار كييف الدولي.