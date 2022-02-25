فتحي النوري يدعو لعقد لجنة يقظة ومتابعة لمراقبة الوضع العالمي في ظل دق طبول الحرب


Publié le Vendredi 25 Février 2022 - 09:04 قراءة: 1 د, 17 ث
      
قال الأستاذ في الإقتصاد وعضو سابق في مجلس إدارة البنك المركزي فتحي النوري، اليوم الجمعة، إن الدول الاوروبية لا يمكنها الوقوف في وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تعقيبا منه على الحرب الروسية الأوكرانية.

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وأوضح ضيف ماتينال اذاعة شمس آف آم أن بوتين يملك "فانات الغاز والبترول".

وقال فتحي النوري إن " 40 بالمائة من حاجيات الدول الغربية من الغاز متأتية من روسيا و30 بالمائة من حاجياتهم من النفط متاتية منها".
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وأقر النوري أن بوتين لا يمكنه قطع الغاز والنفط على الدول الاوروبية لانه ليس من صالحه، لافتا النظر إلى إن المخاوف تأتي من الجانب الأوكراني إذا تواصلت الهجمات الروسية وامتدت الى ضرب انابيب الغاز والنفط في الجانب الأوكراني وبذلك 20 بالمائة من الأستهلاك الأوروبي يتم المساس به.


يدعو لعقد لجنة يقظة ومتابعة لمراقبة الوضع العالمي في ظل دق طبول الحرب

و دعا فتحي النوري إلى عقد لجنة يقظة ومتابعة لمراقبة الوضع العالمي في ظل دق طبول الحرب.
وقال إن الحرب الروسية الأوكرانية سيكون لها تأثيرا كبيرا على إرتفاع الأسعار العالمية .

واوضح النوري ان "الخطر الداهم هو إرتفاع الأسعار العالمية للمواد الاولية خاصة منها القمح والغاز والنفط"، لافتا النظر إلى انه وحتى في ظل وجود عقود آجلة المشكلة ستصبح في الامدادات إذا تواصلت الحرب وتعطلت عملية النقل للمواد الاولية.

وشدد على ضرورة عقد لجنة اليقظة لتكون متابعتها للاوضاع العالمية دقيقة، مضيفا القول ان "تسيير الدول لا يكون بالخطابات الشعبوية الرنانة بل بمراقبة الأسعار العالمية ومتابعة الجانب الإقتصادي".
هذا وأكد الأستاذ في الإقتصاد ان الحرب الحالية هي ام المعارك بين الدب السفياتي والديك الفرنسي والحصان الامريكي، وفق توصيفه.



Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 241702

FaroukBenAmmar  (Tunisia)  |Vendredi 25 Février 2022 à 08h 50m |           
Tout à Fait Evident...

L'Europe Importe 40% de ses Besoisn en Gaz Naturel de la Russie !

Cette Déclaration est une autre Lapalissade!



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