بسيدي بوزيد: فتح ابحاث على خلفية الاستيلاء على محجوز على ذمة البحث

المساعد الأول لوكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد جابر الغنيمي

Publié le Jeudi 24 Février 2022 - 18:01 قراءة: 0 د, 32 ث
      
صرح المساعد الأول لوكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد جابر الغنيمي لباب نات اليوم الخميس 24 فيفري 2022 أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد أذنت بالاحتفاظ بعاملين بمركب فلاحي تابع للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسيدي بوزيد و ذلك على خلفية شبهة الاستيلاء على محجوز على ذمة محضر عدلي وانه و باحالة المحضر على النيابة قررت فتح بحث تحقيقي ضدهما من أجل الخيانة الموصوفة على معني الفصل 297.

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وللتذكير فإن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد كانت قد فتحت ابحاث من أجل تهم شبهة فساد واستيلاءات بعدة مندوبات بالولاية المذكورة وقد تم ايقاف بعض المسؤولين والإبقاء على البعض الآخر بحالة سراح على ذمة الأبحاث .


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