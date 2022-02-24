وزارة أملاك الدّولة تسترجع 8 هك بمعتمدية بومهل من ولاية بن عروس

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استرجعت مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدّولة والشؤون العقارية بولاية بن عروس ظهر اليوم الخميس 24 فيفري 2022 ثلاثة عقارات دولية فلاحية تقع بمعتمدية بومهل تمسح جمليا قرابة 8 هك، تمّ الاستيلاء عليها والتصرف فيها بدون وجه قانوني.وجرى استرجاع هذه العقارات تنفيذا لقرارات إخلاء صادرة عن والي الجهة، بحضور السلط الجهوية والمحلية وممثلي الإدارة الجهوية لأملاك الدّولة وبمعية الأجهزة الأمنية.وقد تعهدت مصالح ديوان الأراضي الدّولية بالعقارات المستردّة في انتظار إعادة توظيفها لاحقا طبقا للإجراءات القانونية المعمول بها.