عبير موسي : ” نجلاء بودن فضْحتْنا ”

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أكّدت عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحرّ لدى استضافتها اليوم ، الخميس 24 فيفري 2022 ، في برنامج “ميدي ماد” أن رئيسة الحكومة نجلاء بودن أخفقت ولم تحاول العمل أو الإصلاح قائلة في سياق متصّل :” نجلاء بودن فضحتنا ” وفق تعبيرها.كما أوضحت موسي أن رئيس الجمهوريّة يريد إلغاء عبير موسي وحزب الدستوري الحرّ قبل حركة النهضة .وتابعت موسي أن رئيس الدولة قام بهرسلة الحزب والتضييق على اجتماعاته ووقفاته الاحتجاجيّة في محاوله منه لإلغائهم ، وفق تعبيرها .هذا وشكّكت في نتائج الانتخابات الرئيسيّة وفي عدد التونسيين الذين انتخبوا رئيس الدولة قائلة : “ما فمّاش 2.7 مليون مشاو انتخبوا الرئيس” ، وفق قولها .