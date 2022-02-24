عبير موسي : ” نجلاء بودن فضْحتْنا ”

أكّدت عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحرّ لدى استضافتها اليوم ، الخميس 24 فيفري 2022 ، في برنامج “ميدي ماد” أن رئيسة الحكومة نجلاء بودن أخفقت ولم تحاول العمل أو الإصلاح قائلة في سياق متصّل :” نجلاء بودن فضحتنا ” وفق تعبيرها.
كما أوضحت موسي أن رئيس الجمهوريّة يريد إلغاء عبير موسي وحزب الدستوري الحرّ قبل حركة النهضة .
وتابعت موسي أن رئيس الدولة قام بهرسلة الحزب والتضييق على اجتماعاته ووقفاته الاحتجاجيّة في محاوله منه لإلغائهم ، وفق تعبيرها .
هذا وشكّكت في نتائج الانتخابات الرئيسيّة وفي عدد التونسيين الذين انتخبوا رئيس الدولة قائلة : “ما فمّاش 2.7 مليون مشاو انتخبوا الرئيس” ، وفق قولها .
كما أوضحت موسي أن رئيس الجمهوريّة يريد إلغاء عبير موسي وحزب الدستوري الحرّ قبل حركة النهضة .
وتابعت موسي أن رئيس الدولة قام بهرسلة الحزب والتضييق على اجتماعاته ووقفاته الاحتجاجيّة في محاوله منه لإلغائهم ، وفق تعبيرها .
هذا وشكّكت في نتائج الانتخابات الرئيسيّة وفي عدد التونسيين الذين انتخبوا رئيس الدولة قائلة : “ما فمّاش 2.7 مليون مشاو انتخبوا الرئيس” ، وفق قولها .
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