عبير موسي : ” نجلاء بودن فضْحتْنا ”


Publié le Jeudi 24 Février 2022 - 17:42 قراءة: 0 د, 33 ث
      
أكّدت عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحرّ لدى استضافتها اليوم ، الخميس 24 فيفري 2022 ، في برنامج “ميدي ماد” أن رئيسة الحكومة نجلاء بودن أخفقت ولم تحاول العمل أو الإصلاح قائلة في سياق متصّل :” نجلاء بودن فضحتنا ” وفق تعبيرها.

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كما أوضحت موسي أن رئيس الجمهوريّة يريد إلغاء عبير موسي وحزب الدستوري الحرّ قبل حركة النهضة .

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وتابعت موسي أن رئيس الدولة قام بهرسلة الحزب والتضييق على اجتماعاته ووقفاته الاحتجاجيّة في محاوله منه لإلغائهم ، وفق تعبيرها .

هذا وشكّكت في نتائج الانتخابات الرئيسيّة وفي عدد التونسيين الذين انتخبوا رئيس الدولة قائلة : “ما فمّاش 2.7 مليون مشاو انتخبوا الرئيس” ، وفق قولها .



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