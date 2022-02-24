رئاسة المجلس المجمدة أعماله تدعو للاهتمام بالتونسيين في أوكرانيا

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أوضح زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، اليوم الخميس، في بلاغ نشره عبر صفحته الرسمية على فايسبوك، أن رئاسة مجلس نواب الشعب "المجمدة مهامه" تتابع تطورات الأحداث في أوكرانيا و انعكاساتها على الجالية التونسية هناك وفي مقدمتهم الطلبة.وأوضح الغنوشي أن رئاسة المجلس تدعو وزارة الخارجية التونسية إعطاء الأولوية والاهتمام الكامل بالجالية والطلبة التونسيين هناك وما يقتضيه ذلك من معنوية ومادية.وأكدت رئاسة المجلس المجمدة أعماله على ضرورة وضع خطة متكاملة لإمكانية إجلاء المواطنين التونسيين متى اقتضت الحاجة لذلك.ودعت كل القوى الحية من منظمات ومجتمع مدني تونسي و شخصيات وطنية تقديم يد العون للدولة التونسية و التكاتف والتعاون من اجل تحقيق هذه الأهداف التى تخدم ابناء شعبنا فى أوكرانيا.