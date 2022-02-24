المستشار الاقتصادي السابق لرئاسة الجمهورية: منذ 2007 أصبح الطرابلسية يسيطرون على قرارات الرئيس

افاد المنجي صفرة المستشار الاقتصادي السابق لرئاسة الجمهورية ولبن علي خلال الاستماع له كمنسوب له الانتهاك فيما عرف بملف نهب المال العام والتجاوزات بالقصر الرئاسي والتفويت في أراضي وعقارات الدولة لفائدة اصهار وعائلات بن علي وأقاربه ان الرئيس ضعف منذ 2007 ولم يعد يعمل كالسابق وان ذلك التاريخ هو بداية سيطرة الطرابلسبة على قرارات بن علي في كل المجالات واصبحوا يحركون دواليب الدولة ويرتكبون عدة تجاوزات .



