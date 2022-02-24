افاد المنجي صفرة المستشار الاقتصادي السابق لرئاسة الجمهورية ولبن علي خلال الاستماع له كمنسوب له الانتهاك فيما عرف بملف نهب المال العام والتجاوزات بالقصر الرئاسي والتفويت في أراضي وعقارات الدولة لفائدة اصهار وعائلات بن علي وأقاربه ان الرئيس ضعف منذ 2007 ولم يعد يعمل كالسابق وان ذلك التاريخ هو بداية سيطرة الطرابلسبة على قرارات بن علي في كل المجالات واصبحوا يحركون دواليب الدولة ويرتكبون عدة تجاوزات .
المستشار الاقتصادي السابق لرئاسة الجمهورية: منذ 2007 أصبح الطرابلسية يسيطرون على قرارات الرئيس
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