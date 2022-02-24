موقع الكتيبة: فتحي دمق والصافي سعيد لهما حسابات في سويسرا والأخير يرد "ما دخلكم في حساباتي "

نشر موقع"الكتيبة" تحقيقا صحفيا اتهم فيه كل من النائب الصافي سعيد ورجال الاعمال فتحي دمق بفتح حسابات في بنك " كريدي سويس".
وحسب الموقع رد الصافي سعيد على التهم غاضبا "ما دخلكم أنتم في حساباتي؟ ما دخل هذه الدولة وقوانينها المتخلّفة في ما أملكه خارج تونس”.
وقال الموقع انه بالعودة إلى تسريبات بنك "كريدي سويس" يتبيّن أنّ الصافي سعيد كان قد عمد بتاريخ 12 أفريل/نيسان من سنة 1990 إلى فتح حساب في هذا البنك.
وتثبت البيانات المستقاة من هذه التسريبات وفق الموقع أنّ الحساب كان قد عرف نشاطا من حيث السّحب والتحويلات بلغت أقصاها في 31 ديسمبر/كانون الأوّل 2002 حيث سجّل الحساب رصيدا يفوق 300 ألف دولار.
وأكّد الصافي سعيد للموقع أنّ حساباته البنكية المفتوحة خارج تونس لا توقف عند هذا الحساب السويسري إذ لديه حسابات أخرى في فرنسا وفي لبنان والمغرب وربّما في بلدان أخرى حسب قوله، مفسّرا هذا الأمر بكثرة تنقلاته وعمله في تلك البلدان وأنّه لا يسعى الى غلق تلك الحسابات لأنّها “إمّا فارغة” أو أنّه “ملزم بدفع أموال لغلقها” لذلك يتغاضى عنها.
وحسب الموقع رد الصافي سعيد على التهم غاضبا "ما دخلكم أنتم في حساباتي؟ ما دخل هذه الدولة وقوانينها المتخلّفة في ما أملكه خارج تونس”.
وقال الموقع انه بالعودة إلى تسريبات بنك "كريدي سويس" يتبيّن أنّ الصافي سعيد كان قد عمد بتاريخ 12 أفريل/نيسان من سنة 1990 إلى فتح حساب في هذا البنك.
وتثبت البيانات المستقاة من هذه التسريبات وفق الموقع أنّ الحساب كان قد عرف نشاطا من حيث السّحب والتحويلات بلغت أقصاها في 31 ديسمبر/كانون الأوّل 2002 حيث سجّل الحساب رصيدا يفوق 300 ألف دولار.
وأكّد الصافي سعيد للموقع أنّ حساباته البنكية المفتوحة خارج تونس لا توقف عند هذا الحساب السويسري إذ لديه حسابات أخرى في فرنسا وفي لبنان والمغرب وربّما في بلدان أخرى حسب قوله، مفسّرا هذا الأمر بكثرة تنقلاته وعمله في تلك البلدان وأنّه لا يسعى الى غلق تلك الحسابات لأنّها “إمّا فارغة” أو أنّه “ملزم بدفع أموال لغلقها” لذلك يتغاضى عنها.
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