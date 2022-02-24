حوالي 1500 طالب تونسي متواجدون في أكرانيا ويطالبون باجلائهم ... فيديو
طلاب تونسيون في أوكرانيا يطلقون صيحة فزع: تم إستهداف كل المدن ولم يتصل بنا أي مسؤول
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