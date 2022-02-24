طلاب تونسيون في أوكرانيا يطلقون صيحة فزع: تم إستهداف كل المدن ولم يتصل بنا أي مسؤول


Publié le Jeudi 24 Février 2022 - 09:40 قراءة: 0 د, 11 ث
      
حوالي 1500 طالب تونسي متواجدون في أكرانيا ويطالبون باجلائهم ... فيديو

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