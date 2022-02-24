دول الاتحاد الأوروبي تعقد قمة طارئة الخميس في بروكسل لبحث الأزمة الأوكرانية


Publié le Jeudi 24 Février 2022 - 08:52 قراءة: 1 د, 5 ث
      
وكالات - أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال الأربعاء أن قمة طارئة لقادة الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ستعقد مساء الخميس في بروكسل لبحث الأزمة الروسية الأوكرانية بعد اعتراف موسكو باستقلال منطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا.

...

وقال ميشال في بيان إن "الخطوات العدائية التي تقوم بها روسيا الاتحادية تنتهك القانون الدولي وسلامة أراضي أوكرانيا وسيادتها".

وأضاف إن الخطوات الروسية "تنتهك أيضا النظام الأمني الأوروبي. من المهم أن نبقى موحدين ومصممين وأن نحدد معا مقاربتنا وخطواتنا الجماعية".
..


وستعقد القمة حضوريا الخميس اعتبارا من الساعة 20,00 (19,00 ت غ).

وشدد ميشال على أن "اللجوء إلى استخدام القوة والإكراه لتغيير الحدود لا مكان له في القرن الحادي والعشرين. أود أن أشكركم على الوحدة التي أظهرتموها في الأيام الأخيرة، لا سيما من خلال التبني السريع لحزمة العقوبات من قبل المجلس".

ووافق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي بالإجماع الثلاثاء على حزمة عقوبات ضد روسيا بسبب اعترافها بمنطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا وإرسالها قوات إليهما.

وتستهدف العقوبات نواب مجلس الدوما الروسي بالإضافة إلى 27 فردا وكيانا "يساهمون في تقويض أو تهديد سلامة أوكرانيا وسيادتها واستقلالها".

وتنص العقوبات أيضا على حظر استيراد المنتجات من المنطقتين الانفصاليتين المواليتين لروسيا: دونيتسك ولوغانسك.

وستتناول القمة "آخر التطورات" و"كيفية حماية نظام دولي قائم على القواعد" و"كيفية تقديم المزيد من الدعم لأوكرانيا وشعبها".

وكان الاتحاد الأوروبي وافق الإثنين على منح قرض بقيمة 1,2 مليار يورو لكييف.



فرانس24/ أ ف ب

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 241633



  2.10% (216428 participants des 16+)

En continu

Toutes les news
| | |

الخميس 24 فيفري 2022 | 23 رجب 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:37 18:11 15:41 12:39 06:57 05:31
Babnet
10°
 Babnet19° Babnet % 87 :الرطــوبة
تونــس Babnet
2.06 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
19°-819°-916°-1014°-714°-7
  • Avoirs en devises
    23708,7

  • (23 fev)
  • Jours d'importation
    133
  •              1 € = 3,26830 DT        1$ =2,88756 DT
  • Solde Compte du Trésor   (23 fev)   1357,5 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


   