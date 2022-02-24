أريانة: يشد وثاق امرأة بالسلاسل ثم يحلق شعرها وحاجبيها وينكل بها


Publié le Jeudi 24 Février 2022 - 08:23 قراءة: 0 د, 19 ث
      
أطاح أعوان وإطارات منطقة الأمن الوطني باريانة الشمالية بنفر في العقد الرابع من العمر حوّل وجهة زوجته السابقة لأحد المنازل بولاية اريانة بعد أن اوهمها بلقاء طفلها ثم شد وثاقها بالسلاسل وحلق لها شعرها وحاجبيها ونكل بها.

...

واعترف المتهم بما نسب إليه وبين أنه أراد الانتقام منها لانها طلبت الطلاق منه... باستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية باريانة أذنت بالاحتفاظ به وتحرير محضر بحث في شأنه.

Commentaires


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FaroukBenAmmar  (Tunisia)  |Jeudi 24 Février 2022 à 08h 30m |           
Et Dire que certains "Détraqués" Veulent Les Drogues Dures !



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