إيقاف رئيس النادي الإفريقي السابق عبد السلام اليونسي

. ..

. .

علمت اذاعة موزاييك أن أعوان منطقة الأمن الوطني بأريانة الشمالية أوقفوا مساء الأربعاء الرئيس السابق للنادي الافريقي عبد السلام اليونسي وذلك تنفيذا لأحكام سجنية قضت في مجملها بسجنه مدة 73 عاما من أجل جرائم تعلقت باصدار صكوك بدون رصيد.وحسب نفس المصدر , تم نقل اليونسي الى السجن المدني بالمرناقية لتنفيذ العقوبات السجنية الصادرة في حقه علما وأن عملية ايقافه رافقها تصدي لأعوان الأمن من طرف أفراد عائلته.المصدر - موزاييك