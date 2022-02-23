فيديو اليوم من القيروان : الترويج للاستشارة الوطنية في مبيت جامعي


Publié le Mercredi 23 Février 2022 - 22:16 قراءة: 0 د, 24 ث
      
تداولت صفحات التواصل الاجتماعي الفايسبوك فيديو لعدد من الطلبة في احد المبيتات الجامعية في ولاية القيروان وهم يرقصون على أجواء الترويج للاستشارة الإلكترونية الوطنية.
وقد آثار الفيديو حالة من الاستغراب والاستهجان .
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يذكر أن والي بن عروس المُثير للجدل عز الدين شلبي كان في احدى حملاته الترويجية للاستشارة قال أنّ الإستشارة الشعبية هي '' أهم حدث في تاريخ الدولة التونسية'' ودعا ممثلي دار الشباب إلى الدعاية لهذه الإستشارة وذلك بتعليق لافتات تفسيرية للإستشارة في كلّ الأنهج والمؤسسات.

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