برنامج العاب دورة الالعاب المتوسطية بوهران 2022 سيشمل 24 رياضة ( رئيس اللجنة الفنية للجنة الدولية للالعاب المتوسطية )

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قال التونسي محمد الزريبي رئيس اللجنة الفنية للالعاب المتوسطية ان برنامج العاب دورة الالعاب المتوسطية بوهران 2022 سيشمل 24 رياضة منها (كرة القدم دون 18 سنة وكرة اليد والكرة الطائرة وكرة السلة 3/3 ) بمشاركة اكثر من 3400 رياضي ورياضية .واشار الزريبي في حديث لبرنامج " بوديوم" في "اذاعة الشباب" التونسية اليوم ان لجنة تفقد من اللجنة الدولية لالعاب المتوسط ستقوم بداية من 10 مارس المقبل سلسلة من الزيارات الى مدينة وهران للاطلاع على تقدم الاشغال بالنسبة للمنشات الجديدة ومتابعة التحضيرات في مختلف الجوانب للدورة المتوسطية 2022 مؤكدا انه متفائل بنجاح الدورة المتوسطية في وهران الصيف المقبل ومعربا عن امانيه بان تشارك البلدان في الدورة المتوسطية بافضل الرياضيين .وقال الزريبي " نحن مسرورون بتقدم التحضيرات للدورة المتوسطية " مبرزا جهود اللجنة المنظمة المحلية لتوفير ممهدات نجاح الدورة المتوسطية بالنسبة لكل ضيوف الدورة من رياضيين وفنيين ومرافقين واعلاميين.واوضح الزريبي رئيس اللجنة الفنية للالعاب المتوسطية ان يوم 18 مارس المقبل هو اخر اجل للتسجيل العددي في الالعاب اي ان كل لجنة وطنية اولمبية متوسطية مدعوة لتسجيل عبر "رابط خاص على الانترنات " عدد الرياضيين الذين تنوي تشريكهم في كل اختصاص رياضي في الدورة المتوسطية على ان يكون يوم 1 افريل المقبل هو اخر اجل لتاكيد المشاركة الاسمية في كل اختصاصوافاد انه سيتم يوم 26 ماي المقبل تاكيد المشاركة في الالعاب مضيفا انه في يوم 30 ماي المقبل سيتم الاعلان عن البرنامج النهائي للالعاب واجراء عملية القرعة لمختلف الالعاب الجماعية موضحا ان عدد البلدان المطلوب لاعتماد اي رياضة في برنامج الالعاب هو 6 بلدان على الاقل في مسابقات صنف السيدات و8 بلدان على الاقل في منافسات الذكورويذكر ان مدينة وهران الجزائرية ستستضيف دورة الالعاب المتوسطية من 25 جوان الى 5 جويلية 2022.