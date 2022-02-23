رئيس جمعية القضاة : رفعنا شكايات ضد هؤلاء

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صرح انس حمادي رئيس جمعية القضاة التونسيين خلال ندوة صحفية نظمتها الجمعية اليوم بمقر مكتبة القضاة بالمحكمة الابتدائية بتونس أن هناك عديد الصفحات والمواقع الفايسبوكية تحرض على القضاة وتدعو لاستهدافهم مبينا أنه تم تنزيل صور وهويات قضاة على تلك المواقع لتأليب الرأي العام عليهم مؤكدا أنهم رفعوا شكايات في الغرض وان القضاء هو الفيصل بينهم وبين من يحرض على القضاة والمرفق القضائى الذي يضمن الحقوق والحريات.وكشف الحمادي أن رئيس الجمهورية اصبح بدوره يهدد القضاة ويحرض عليهم وأنه عاد بالقضاء إلى ما قبل 11 جانفي بعد أن حل المجلس الأعلى للقضاء وعوضه بمجلس مؤقت غير منتخب و يخضع مباشرة لسلطته واوامره.