المكي: انتخابات 17 ديسمبر لن تتم

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قال النائب في البرلمان المعلقة أهماله عبد اللطيف المكي في حوار عبر أمواج إذاعة " الديوان اف ام" أن الانتخابات التي اعلن عن إجرائها في 17 ديسمبر 2022 لن تتم في موعدها.وأضاف المكي " في حال تقرر إجراؤها وهو أمر صعب ستكون من طراز انتخابات بن علي متابعا " الرئيس هو من سيحدد القانون وطريقة عمل الهيئة التي ستشرف على الانتخابات وبالتالي فستكون تابعة له".وتحدث المكي عن الحزب الجديد الذي سيؤسسه عدد من المنشقين عن حركة النهضة.