المكي: انتخابات 17 ديسمبر لن تتم


Publié le Mercredi 23 Février 2022 - 17:47 قراءة: 0 د, 25 ث
      
قال النائب في البرلمان المعلقة أهماله عبد اللطيف المكي في حوار عبر أمواج إذاعة " الديوان اف ام" أن الانتخابات التي اعلن عن إجرائها في 17 ديسمبر 2022 لن تتم في موعدها.

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وأضاف المكي " في حال تقرر إجراؤها وهو أمر صعب ستكون من طراز انتخابات بن علي متابعا " الرئيس هو من سيحدد القانون وطريقة عمل الهيئة التي ستشرف على الانتخابات وبالتالي فستكون تابعة له".

وتحدث المكي عن الحزب الجديد الذي سيؤسسه عدد من المنشقين عن حركة النهضة.
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