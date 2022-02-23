المكي: انتخابات 17 ديسمبر لن تتم

قال النائب في البرلمان المعلقة أهماله عبد اللطيف المكي في حوار عبر أمواج إذاعة " الديوان اف ام" أن الانتخابات التي اعلن عن إجرائها في 17 ديسمبر 2022 لن تتم في موعدها.
وأضاف المكي " في حال تقرر إجراؤها وهو أمر صعب ستكون من طراز انتخابات بن علي متابعا " الرئيس هو من سيحدد القانون وطريقة عمل الهيئة التي ستشرف على الانتخابات وبالتالي فستكون تابعة له".
وتحدث المكي عن الحزب الجديد الذي سيؤسسه عدد من المنشقين عن حركة النهضة.
وأضاف المكي " في حال تقرر إجراؤها وهو أمر صعب ستكون من طراز انتخابات بن علي متابعا " الرئيس هو من سيحدد القانون وطريقة عمل الهيئة التي ستشرف على الانتخابات وبالتالي فستكون تابعة له".
وتحدث المكي عن الحزب الجديد الذي سيؤسسه عدد من المنشقين عن حركة النهضة.
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